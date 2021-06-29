شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان.

في تمام الساعة 06:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1919 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1925، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1908، بينما حقق الأعلى له عند 1.1930.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة اليورو عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تظهر استقرار النمو عند 2.7% خلال حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في منتدى بروكسل الاقتصادي في 2021، وقبل حديث رئيس دويتشه بوندسبانك (محافظ البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الدراسات المالية، ويأتي ذلك عقب ساعات من إلقاءه خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد والسياسة النقدية في الطريق للخروج من وضع الأزمة؟" في قمة فرانكفورت المالية الأوروبية 2021.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 14.8% مقابل 13.3% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها أخبار الأسواق الدولية، وقبل أن نشهد الكشف بيانات ثقة المستهلك الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 118.9 مقابل ما قيمته 117.2 في أيار/مايو.