شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 17 من حزيران/يونيو وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.51% لتتداول حالياً عند 1,089.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,094.97$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,095.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 91.96 مقارنة بالافتتاحية عند 91.88.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 14.8% مقابل 13.3% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها أخبار الأسواق الدولية، وقبل أن نشهد الكشف بيانات ثقة المستهلك الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 118.9 مقابل ما قيمته 117.2 في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، لا يزال تجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا قائم وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 02:47 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 180.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,923,238 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، لقرابة 2,661 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.