شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الدعم الإضافي-تحليل - 29-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيله لهبوط تصحيحي هابط مقتربا بذلك من الدعم الإضافي المتمركز عند 153.00, نشير إلى أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة ليستمر بالتذبذب حاليا ضمن نطاق ضيق متمثل بالدعم الحالي بينما قد يشكل مستوى 154.70 لحاجز مؤقت أمام التداولات الصاعدة.

نظرا لتمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة اختراق الحاجز المذكور سابقا ومن ثم لتمتد التداولات بشكل صاعد لتسجيل العديد من الأهداف والتي تتمثل بمستوى 155.35 و 156.10 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 154.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد