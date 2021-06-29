شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات السلبية– تحليل- 29-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النحاس لتشكيل التداولات التصحيحية الهابطة بعفّل تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء بالإضافة إلى الثبات المتكرر دون الحاجز المتمركز قرب 4.4100.

نلاحظ من الرسم المرفق اقتراب التداولات حاليا من المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 4.1900 لنتوقع بتجاوزه استهداف السعر لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.000 وليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3500 و 4.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط