شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر المحاولات السلبية- تحليل - 29-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّل سعر الزود بتداولات يوم امس مستوى 131.57 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط والقائم على ثبات المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 132.85, نتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي مواصلة الهبوط ليضغط بذلك على مستوى 131.10 والذي بتجاوزه سينجح باستهداف المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه نحو 130.55 و 129.75 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.20 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط