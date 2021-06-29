شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالهبوط– تحليل - 29-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ابتعد سعر البلاتين عن المقاومة المحورية المستقرة قرب 1118.00 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 1087.00, خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم سلبي إضافي وليزيد من فرص تسلله دون مستوى 1070.00 بهدف الوصول نحو المحطات الرئيسية المستقرة قرب 1035.00 و 1000.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1105.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط