الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في ظل زيادة المعروض قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

 

 

وسجلت اللحوم الكندوز120-140 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

 

 

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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