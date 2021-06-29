شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في ظل زيادة المعروض قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

وسجلت اللحوم الكندوز120-140 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.