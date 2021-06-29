شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بإيجابية جديدة ليخترق مستوى 0.9200 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 0.9265 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق مستويات 0.9200 - 0.9185 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد