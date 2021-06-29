شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينعطف إلى الأسفل – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من تخطي مستوى 0.7615، ليرتد هبوطاً ويتجه نحو اختبار متوقع لمستوى 0.7500، ليكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 0.7375 كهدف سلبي تالي.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيكون متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7615 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7490 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط