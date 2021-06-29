شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس، ويبدأ اليوم بسلبية إضافية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويؤكد بدء تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 64.55 إلى 76.56، حيث يتواجد الهدف الأول عند 73.70، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى 38.2% فيبوناتشي عند 72.00.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 74.90 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.70 والمقاومة 75.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط