شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ليكسر دعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 25.65 كهدف أول.

نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 24.95 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل الثبات دون 26.25 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط