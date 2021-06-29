الاقتصاد

الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 29-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ليكسر دعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 25.65 كهدف أول.

 

نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 24.95 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل الثبات دون 26.25 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.25

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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