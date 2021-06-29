شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر الكسر – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ينخفض سعر الذهب بهدوء، ويتحرك قرب مستوى 1770.00، محصوراً ضمن مثلث متماثل تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1734.10.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات دون 1800.00 ضروري لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط