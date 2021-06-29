شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتعافى من جديد – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ليخترق مستوى 1.2330 ويستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام استئناف المسار التصحيحي الصاعد، ليتجه نحو تحقيق مكاسب تبدأ عند 1.2410.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2330 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2280 والمقاومة 1.2410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد