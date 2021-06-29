شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار مقابل الين ضغط سلبي جديد ليتذبذب عند المتوسط المتحرك 50 من جديد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 111.70.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر 110.50 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف زيارة مناطق 109.80 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد