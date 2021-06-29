شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكمل نموذج سلبي – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من كسر مستوى 1.3890 والثبات بإغلاق يومي دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين يدعم استمرار السيناريو السلبي بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 1.3805 كهدف رئيسي تالي مبدئياً.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط قائماً وفعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.3890 يمثّل شرط أول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط