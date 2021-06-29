شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج اليورو مقابل الدولار نحو الأسفل ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1888، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1780.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.1975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط