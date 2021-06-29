شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء وسط وسط التطلع إلى حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي حيال بيان النوايا الصادر من قبل البنك المركزي النيوزيلندي 2021-2024 في حفل جوائز إدراكا المال في أوكلاند.

هذا ولا يزال يجدد المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا التي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي ولجأت إلى عمليات إغلاق مفاجئة في العديد من المدن هناك، بينما تكافح إندونيسيا أيضا مع حالات قياسية وتستعد ماليزيا لتمديد الإغلاق في حين أعلنت تايلاند قيوداً جديدة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 02:47 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 180.82 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,923,238 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، لقرابة 2,661 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، أفادت بنك نيوزيلندا الاحتياطي بأن المركزي النيوزيلندي مستمر في الاستعداد لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية للبلاد وأن المضي قدماً في المساعدة المالية مطلوبة للتعافي الاقتصاذي، مع الإشارة إلى أنه يمكن تطبيع إعدادات السياسة الاقتصادية في نهاية المطاف، وفي نفس السياق، نوه محافظ المركزي النيوزيلندي أدريان أور يسعدني أن أرى عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.86% ليخسر 16.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,948.75، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 256.82 نقطة ويصل إلى المستوى 28,791.20.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.09% ليخسر 57.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,194.44، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.78% ليخسر 28.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,578.18.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.61% ليخسر 179.47 نقطة ويصل إلى المستوى 29,088.83، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.42% ليخسر هو الأخر 14.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,287.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 15.92 نقطة ويصل إلى المستوى 12,619.67، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً نسبة 0.56% ليخسر 39.99 نقطة ويصل إلى المستوى 7,267.30.