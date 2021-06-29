شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة المحوري 10.84، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصعاد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 10.84 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.30 ومستوى المقاومة 10.84.