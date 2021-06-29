شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يجني أرباحه – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استقرار تداولاته اعلى مستوى 12.50 الذي نجح باختراقه في وقت سابق، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.31% ليخسر السهم نحو 4 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة 14.07.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.18 ومستوى المقاومة 13.50.