شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحلق عالياً – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.69% ليكسب السهم نحو 14 هللة.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.10، ليستهدف مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.10 ومستوى المقاومة 20.88.