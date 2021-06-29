شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم العبد اللطيف (2340) في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 41.25، طيلة ثبات الدعم 35.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.80 ومستوى المقاومة 41.25.