شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.61% ليكسب السهم نحو 25 هللة، وذلك وسط ثبات مستوى الدعم المهم 38.80، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 38.80، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 46.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.80 ومستوى المقاومة 44.05.