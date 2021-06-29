شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سابك (2010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليستعد السهم كسر مستوى الدعم المهم 120.60.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم بصوة تصحيحية خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 120.60، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 117.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 118.60 ومستوى المقاومة 124.60.