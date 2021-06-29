شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يؤكد على اختراق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الحكير (4240) الارتفاع في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على اختراق مستوى المقاومة المهم 25.70، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.38% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 25.70، ليستهدف مستوى المقاومة 27.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.35 ومستوى المقاومة 27.00.