شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يتراجع لليوم الثاني – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجبس (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -2.39% بما يعادل -1.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.85، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 57.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.40 ومستوى المقاومة 57.00.