شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سلامة (8050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.29% ليكسب السهم نحو 65 هللة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 29.90.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 29.90، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 32.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.15 مستوى المقاومة 31.00.