شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يرصد تطور التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، تطور العلاقات التجارية المصرية مع كلا من مملكة الأردن والعراق، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى 56 مليون و845 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 43 مليون و776 ألف دولار في مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 13 مليون و69 ألف دولار، بينما تراجعت الواردات المصرية من الأردن لتصل إلى 9 مليون و479 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 9 ملايين و558 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ 79 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حركة التبادل التجاري بين مصر والعراق، وذلك بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات السياسية في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى العراق لتصل إلى 53 مليون و502 ألف دولار في مارس الماضي، بينما كانت 34 مليون و592 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 18 مليون و910 ألف دولار، أما الواردات المصرية فقد انخفضت من 119 مليون و875 ألف دولار في مارس 2020، إلى مليون و262 ألف دولار في مارس الماضي، بفارق 118 مليون دولار.

وجاءت أرقام الصادرات والواردات المصرية مع الأردن والعراق ضمن قائمة التبادل التجاري بين مصر ودول السوق العربية المشتركة، حيث سجلا الواردات المصرية من هذا التجمع نحو 32 مليون و812 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 144 مليون و959 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 112 مليون و147 ألف دولار، بينما ارتفعت قيمة الصادرات لهذا التجمع لتصل إلى 253 مليون و328 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 192 مليون و282 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 61 مليون و46 ألف دولار.