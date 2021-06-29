شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 4 محاور رئيسية لمبادرة "حياة كريمة".. أبرزها رفع كفاءة الانترنت لمليون منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت؛ مؤكدا على أن الوزارة تُشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور رئيسية:

2- تطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى.

3- تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة شبكة محمول تشاركية.

4- تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية.