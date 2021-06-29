شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يواجه مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 40.60 فلس، مقتربا بذلك من المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما دفع السهم ليغلق عند مستوى 40 فلس، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 37.50 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 41.50فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 40.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط