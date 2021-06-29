شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يخسر مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 113فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد يشهدها السهم للوصول لمستوى الدعم 100 فلس، شرط عدم تجاوز مستوى 123 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 105 فلس وبين مستوى المقاومة هو 117 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط