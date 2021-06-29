شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.941 ريال، مخترقا بذلك السحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.91 ريال كمستوى اول ثم 0.82 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط