شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 1.48 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.45 ريال كمستوى اول ثم 1.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.56 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.46 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط