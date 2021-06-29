شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 800 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 766 فلس، ليكون بذلك نموذج "Dark Cloud" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 700فلس كمستوى اول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 820 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 722.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 799.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط