شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 60.40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 64 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات اقل قد تصل الى 58 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 64 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 59.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 61.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط