شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال اداء السهم سلبي طيلة الاسبوعين الماضيين، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 40.20 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 36فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 42فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 40.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط