الاقتصاد

كفيك (KFIC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 29-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 99.90 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم الحالي عند 90 فلس، حيث يقابل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، وهو ما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 110 فلس كمستوى اول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 96 وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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