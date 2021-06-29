شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند مستوى 99.90 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى الدعم الحالي عند 90 فلس، حيث يقابل الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، وهو ما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 110 فلس كمستوى اول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 96 وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد