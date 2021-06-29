شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 160 فلس، في ظل تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 145 فلس خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 153 فلس وبين مستوى المقاومة هو 163 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط