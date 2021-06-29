شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 202فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد حركة تصحيحية لاسفل قد تصل به لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى اول ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 195 فلس وبين مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط