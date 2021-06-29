شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر خلال جلسة امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 7050 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 7100 نقطة، حيث يقابل خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر مرة اخرى لاسفل للوصول لمستوى الدعم 6900 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,020 بينما مستوى المقاومة هو 7,060 نقطة