شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 10679 نقطة، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,655 بينما مستوى المقاومة هو 10,728 نقطة