شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق منخفضا بأكثر من 3% وسط جدل بشأن طائرات "777 إكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الجدل السائد بشأن طائرات الشركة من طراز "777 إكس".



وأطلقت وكالة الطيران الفيدرالية تعليقات خاصة بطائرات "777 إكس" ارسلتها في خطاب إلى شركة "بوينج".



وذكرت الوكالة في هذا الخطاب أنها ليست مستعدة بعد لاعتماد استخدام وتحليق طائرات "777 إكس" قبل منتصف أو نهاية عام 2023.



وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تراجع إلى وجود عدة مشكلات وعيوب فنية من بيها نقص البيانات وعدم وجود تقييم لإجراءات سلامة أولية مضيفة أنها لن تعتمد أي طائرة إلى بعد الوفاء بمعايير السلامة والأمان.



تجدر الإشارة إلى أن "بوينج" توقعات في وقت سابق البدء في إصدار الطائرات من طراز "777" في عام 2020، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنها عملت على تطوير هذه النسخة منذ عام 2013.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 239.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 245.1 دولار وأقل سعر عند 238.8 دولار.