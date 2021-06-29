شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تلحق بنادي التريليون دولار بعد ارتفاع قيمتها السوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد مما دفع القيمة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي الأمريكية أعلى التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية دعوى قضائية تزعم أن "فيسبوك" تورطت في ممارسات احتكارية بناء على أدلة قدمتها هيئة التجارة الفيدرالية ضد الشركة.



وأفادت المحكمة في بيان رسمي أنه على الرغم من عدم موافقتها على جميع التعليقات التي أطلقتها "فيسبوك" ردا على الدعوى محل القضية، إلا أنها ترى بأن الشكوى تشمل أدلة غير كافية لإدانة الشركة من الناحية القانونية، وهو ما استدعى رفضها.



وأشارت إلى أن الهيئة الفيدرالية لم تقدم ما يكفي لإدانة "فيسبوك" في ممارسات احتكارية وأن الأدلة المقدمة اعتمدت فقط على القوة السوقية لشركة التواصل الاجتماعي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 4.2% إلى 355.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 358.1 دولار، وعند هذا المستوى، قدرت القيمة السوقية للشركة بنحو 1.01 تريليون دولار، في حين سجل السهم أقل سعر عند 341.7 دولار.