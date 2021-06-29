شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يواصلان تحطيم الأرقام القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين ليسجل "ناسداك" و"إس أند بي 500" إغلاقات قياسية جديدة في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي.



ويتابع المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



وحذر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من كساد وفقاعة في سوق الإسكان الأمريكي ما يهدد الاستقرار المالي.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.14 دولار وأغلق عند 72.91 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 74.4 دولار وأقل سعر عند 72.6 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.5 دولار إلى 74.68 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.6 دولار وأقل سعر عند 74.6 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 34283 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34449 نقطة وأقل مستوى عند 34186 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4290 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4292 نقطة وأقل مستوى عند 4274 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 14500 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14505 نقاط وأقل مستوى عند 14417 نقطة.