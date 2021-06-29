شكرا لقرائتكم خبر عن «تصفية» و«مكتب رؤيتنا» يعلنان فتح باب التسجيل لمزاد واحة القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) ومكتب رؤيتنا عن فتح باب التسجيل لمزاد واحة القطيف، والذي يستمر حتى 25/ 11/ 1442هـ، الموافق 5/ 7/ 2021م، حسب الشروط والأحكام الواردة في حساب المساهمة (@wahatalquatif) وذلك بعد تعيين رؤيتنا للاستشارات لتكون مسوقًا عقاريًا للأرض حرصًا من تصفية على بيع الأرض وإعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

وقد ذكر السيد حسين الشاخوري المدير العام في رؤيتنا المسوق الحصري للأرض أن الاستثمار العقاري في مدينة القطيف يعتبر من أفضل الاستثمارات في المنطقة الشرقية؛ نظرًا للنمو المستمر الذي تشهده المدينة، والطلب المتزايد على الأراضي فيها، وأوضح أن البيع سيكون على كامل الأرض، والتي تزيد مساحتها على 71 ألف متر مربع، وهي ذات صك زراعي ضمن النطاق العمراني لمدينة القطيف.

ولفتت الشركة المسوقة إلى أن أرض واحة القطيف تعتبر أحد أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في القطيف، وذلك لأهمية موقعها الإستراتيجي في قلب مدينة القطيف، بجوار أهم الأحياء السكنية الراقية والنابضة بالحياة، وكذلك يتميز موقع الأرض بقربه من الخدمات العامة ووسائل الترفيه والجامعات والمدارس، ووجود مجموعة من الطرق الحيوية الهامة التي تسهل الوصول إليه بكل سهولة ويسر، كل تلك المميزات جعلت من واحة القطيف موقعًا استثنائيًا للاستثمار.