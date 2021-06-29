التخطيط: تخريج 222 من القيادات النسائية من برنامج تأهيل القيادات النسائية

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القاهرة - سامية سيد - إطلق برنامج تأهيل القيادات النسائية عام 2018 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، للوصول الى المناصب القيادية للمشاركة فى صنع القرار، ويهدف إلى ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية وإعدادها للتطلع بمسئولياتها القيادية في الحياة السياسية وبالجهاز الإداري للدولة، والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوى فى تنمية المجتمع بصفة عامة، مضيفة أن البرنامج يهدف أيضا إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

البرنامج التدريبي يتضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات وإختبارات الادارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي حوالي 150 سيدة من قيادات الحكومة المصرية، وستكون مدة التدريب 20 يوم تدريبي- 110 ساعة تدريبية، بواقع يومين في الأسبوع، تنقسم الى 15 يوما تدريب في قاعات تدريبية داخل كل محافظة بواقع 90 ساعة تدريبية، فضلا عن ٥ ايام تدريب اونلاين بواقع 20 ساعة تدريبية.

يشار إلى أن الدفعة الاولى والثانية من البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية قد تم تنفيذها في محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، المنيا، الأقصر.

وقد أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لعدد 150 سيدة من القيادات النسائية الشابة بمحافظات طنطا، المنصورة، دمنهور، دمياط، القاهرة.

ومن أهم الإنجازات برنامج تأهيل القيادات النسائية، المرحلة الأولى والثانية 2018-2020: تخريج الدفعة الأولى والثانية من المتدربات، ضمت (222) متدربة من القيادات العليا والوسطى من العاملات بالجهاز الإداري للدولة بمحافظات [القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والمنيا والأقصر]، وذلك من خلال حزمة من التدريبات تضمنت موضوعات ذات الصلة بالتخطيط والإدارة ومراحل اتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال وسِمات الشخصية وعمل المشاريع، وغيرها من المهارات اللازمة لكسبهن الإجادة اللازمة للقيادة.

والتحقت أبرز (10) متدربة من متخرجات الدفة الأولى في جامعة ميزوري الأمريكية للتدريب على أفضل الممارسات الحكومية، وزيارة لمدينة "كنساس" والتي تعد المدينة الأكثر ذكاءً في العالم حيث تدار بالتحول الرقمي واستخدام البيانات الضخم، وذلك لتبادل الخبرات والتعرف على تجربة التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه، وجاري العمل على استئناف المراحل الأخرى للبرنامج بقبول دفعات جديدة من المتدربات وفقا للمعايير المحددة لقبول الترشح للبرنامج.