شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتفع بنسبة 5% وسط توقعات بجفاف الطقس في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى توقعات بطقس سيء للمحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية بأنها تتوقع جفافا في الولايات الغربية وفي وسط أمريكا خاصة تلك المناطق المزروعة بمساحات شاسعة بالصويا والذرة.



ومن شأن جفاف الطقس أن يؤثر سلبا على جودة وحجم المحاصيل خلال موسم الحصاد، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع مع تراجع المعروض.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 22:26 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.02 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.7 نقطة.



هذا، ويتابع المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 5% وأغلقت عند 5.58 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.59 دولار وأقل سعر عند 5.28 دولار.