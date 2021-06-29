شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» تقود العملات الرقمية إلى الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قادت العملة الرقمية الشهيرة بتكوين سوق العملات الرقمية إلى الارتفاع خلال تعاملات أمس الاثنين.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر بنسبة 8% ليبلغ 34580 دولار لكل وحدة بتكوين في تعاملات نيويورك.

كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة في العالم ككل أمس بنسبة 5% تقريبا إلى 44ر1 تريليون دولار بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع كوين جريكو المعني بتسعير العملات الرقمية.

وفي واحدة من أخطر الضربات الحكومية لسوق العملات الرقمية قررت بريطانيا أول أمس حظر شركة بينانس ماركتس ليمتد التابعة لشركة تجارة العملات الرقمية العالمية بينانس. كما أعلنت منصة هوبي إحدى أشهر منصات العملات الرقمية في الصين أمس أنه تم حظر تعامل مستخدمي العملات الرقمية في سوق المشتقات المالية بالصين.

وتقول بلومبرج إن المضاربين في سوق العملات المشفرة يشيرون غالبا إلى تزايد الإجراءات الرقابية الرسمية ضد هذه العملات باعتباره إشارة إلى نضج هذه السوق. كما تلقت العملات الرقمية دفعة عندما تجاوز سعر البتكوين في ختام تعاملات الأسبوع الماضي مستوى 30 ألف دولار.