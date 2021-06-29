شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا يرسم ملامح حركة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأثر سعر الذهب بعدد كبير من العوامل والقرارات والتصريحات والتقارير الاقتصادية وأداء البورصات العالمية وأسعار الأسهم والنفط والتضخم ، لذلك يراقب المتداولون على الذهب كافة المتغيرات، ويترقب السوق اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 عددا من التقارير العامة نستعرضها في السطور التالية..

وينتظر المتداولون على الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو، إعلان موافقات الرهن العقاري البريطاني ومؤشر أسعار المنازل في الولايات المتحدة وأخيرا مؤشر ثقة المستهلك من كونفرنس بورد في الولايات المتحدة.

السعر العالمي للذهب يتحرك في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 إلي 1790 دولار منذ الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2021، وتتحرك الأسعار صعودا وهبوطا في هذه القناة السعرية.

سعر الذهب في مصر يتأرجح بين 775 جنيها إلي 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ويراقب السوق المصري التغيرات التي تحدث في السوق العالمي لحظة بلحظة.