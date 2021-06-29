شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى ستقدمه الدولة لمشترى السيارة الكهربائية نصر E70؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدولة العديد من المزايا لمشترى السيارات الكهربائية الجديدة نصر E70 التى سيتم تصنيعها فى شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، بهدف تحفيز المواطنين على شراء السيارة، ولا سيما تزامنا مع الاتجاه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الضارة والكربون وعوادم السيارات، علاوة على توفير استهلاك الوقود التقليدى.

تعرف على أبرز المزايا التى ستمنحها الحكومة لمالكى السيارة الجديدة نصر E70:

1 – منح 50 ألف جنيه حافزا أخضر لكل مشترٍ، يشمل أول 50 ألف مشترٍ.

2- يتم منح دعم لعمليات شحن الكهرباء فى المنزل ومحطات الشحن بحيث تتراوح قيمة الشحنة من 140 جنيها إلى 160 جنيها فقط.

3- يتم منح مدة ضمان أطول لمالكى السيارات الجديدة مع حوافز تتعلق بالصيانة.

4- يتم دراسة تقديم حزمة حوافز مجانية لمالكى السيارات بهدف انتشارها فى السوق المحلى.