شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر سلبياً في غياب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك في غياب المحفزات الاقتصادية وتركيز الأسواق على أنباء مناقشات حزمة الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة.



وتراقب الأسواق عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا لا سيما بعد ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي، والتي ظهرت بعض الإصابات بها في المملكة المتحدة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 1.3877، وسجلت العملة أعلى سعر عند 1.3940 وأقل سعر عند 1.3870.